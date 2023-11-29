В «Укрэнерго» сообщили, что у энергосистемы есть дефицит, пишет Politeka.net
«С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита – стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов», - сообщили в «Укрэнерго».
В то же время, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей. Ведь, как сообщили в «Укрэнерго», солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах.
Тем временем на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте.
"В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Сейчас, говорят энергетики, потребителям нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции.
«Укрэнерго» призывает украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня до 18:00.
Это, как подчеркнули в «Укрэнерго», не означает, что нужно выключить все и сидеть в темноте. По словам энергетиков, достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами.
"Укрэнерго" просит украинцев оставлять работать только самое необходимое.
"А все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00", - просят энергетики.
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