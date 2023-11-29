«Укрэнерго» срочно обратилось к украинцам с заявлением об ухудшении ситуации с электричеством.

В «Укрэнерго» сообщили, что у энергосистемы есть дефицит, пишет Politeka.net

«С 13:00 в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Причина дефицита – стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов», - сообщили в «Укрэнерго».

В то же время, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей. Ведь, как сообщили в «Укрэнерго», солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах.

Тем временем на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте.

"В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Сейчас, говорят энергетики, потребителям нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции.

«Укрэнерго» призывает украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня до 18:00.

Это, как подчеркнули в «Укрэнерго», не означает, что нужно выключить все и сидеть в темноте. По словам энергетиков, достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами.

"Укрэнерго" просит украинцев оставлять работать только самое необходимое.

"А все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00", - просят энергетики.

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