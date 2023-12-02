Зокрема, клієнтка «Ощадбанк» поскаржилася на блокування карток і розповіла, що через війну в неї все зруйновано.

«Ощадбанк, майте совість! Разблокуйте картки! Арешт був знятий більше двох тижнів тому, а я й досі не можу заплатити по кредитці! Вже йде пеня, хоча, я вам телефоную через день! Майте совість! Я за кордоном, в мене все зруйноване війною, а ви не виконуєте судових припісів!», - поскаржилася жінка на сторінці «Ощадбанк» в Facebook.

«Ощадбанк» відреагував на обурення клієнтки, повідомивши, що з нею зв’яжуться «для уточнення деталей».

Ще один клієнт «Ощадбанк» повідомив, що колись він був задовлений, що банк дозволяє сплачувати комунальні послуги в додатку без комісії. Але потім, за його словами, виявилося, що інші банки дозволяють це зробити простіше, швидше і «по всім постачальникам послуг за адресою, а не лише по тим, кого знає або знайшов Ощадбанк (чомусь в переліку міст лише Київ та Одеса, мені пощастило - а що робити всім іншим?) або додати будь-якого постачальника послуг і зберегти у шаблоні раз і назавжди. Також без комісії, а ще й з кешбеком»

«Ощадбанк, вам має бути соромно», - вважає клієнт.

«Ощадбанк» відреагував на обурення, пояснивши ситуацію щодо «комуналки»:

«Якщо комунальне підприємство уклало договір з банком, тоді комісія за оплату послуг в додатку виставлятися не буде. При оплаті в додатку в розділі - Комунальні, телефонія, інтернет та ТБ, вгорі справа клієнт обирає область в якій оплачує послуги, та обирає необхідний платіж. Також, за необхідності можна здійснювати оплати по довільним реквізитам та зберегти шаблон платежу, і при наступній оплаті лише змінити суму».

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