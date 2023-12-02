В частности, клиентка «Ощадбанк» пожаловалась на блокировку карт и рассказала, что из-за войны у нее все разрушено.

«Ощадбанк, имейте совесть! Разблокируйте карты! Арест был снят более двух недель назад, а я до сих пор не могу заплатить по кредитке! Уже идет пеня, хотя, я вам звоню через день! Имейте совесть! Я за границей, у меня все разрушено войной, а вы не выполняете судебных предписаний!», - пожаловалась женщина на странице «Ощадбанк» в Facebook.

Ощадбанк отреагировал на возмущение клиентки, сообщив, что с ней свяжутся «для уточнения деталей».

Еще один клиент Ощадбанк сообщил, что когда-то он был доволен, что банк позволяет оплачивать коммунальные услуги в приложении без комиссии. Но потом, по его словам, оказалось, что другие банки позволяют это сделать проще, быстрее и «по всем поставщикам услуг по адресу, а не только по тем, кого знает или нашел Ощадбанк (почему-то в перечне городов только Киев и Одесса, мне повезло - а что делать всем остальным?) или добавить любого поставщика услуг и сохранить в шаблоне раз и навсегда. Также без комиссии, а еще и с кэшбеком»

"Ощадбанк", вам должно быть стыдно", - считает клиент.

"Ощадбанк" отреагировал на возмущение, объяснив ситуацию относительно "коммуналки":

«Если коммунальное предприятие заключило договор с банком, то комиссия за оплату услуг в приложении выставляться не будет. При оплате в приложении в разделе - Коммунальные, телефония, интернет и ТВ, наверху справа клиент выбирает область в которой оплачивает услуги и выбирает необходимый платеж. Также при необходимости можно производить оплаты по произвольным реквизитам и сохранить шаблон платежа, и при последующей оплате только изменить сумму».

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