«Ощадбанк» отреагировал на жалобы относительно больших очередей к банкоматам и отделениям.

Так, однак из клиенток «Ощадбанка» рассказала, что люди вынуждены стоять на морозе.

«… Очереди в отделениях - символ банка, очередь к банкомату на улице на ступеньках в холод тоже. Второй банкомат поставить тяжело? Приложение вообще жуткое, червяк вообще достал»? - пожаловалась женщина на странице "Ощадбанк" в Faccebook.

Кроме того, женщина сообщила о неудобном сервисе:

«Код даже не по смс приходит, а звонок, потом подтверждение, потом озвучивают код - вы мазохисты?».

В «Ощадбанке», реагируя на жалобу, сообщили, что избежать очередей можно.

«Чтобы не стоять в очереди, на сайте банка можно назначить встречу на желаемое время и менеджер отделения будет ожидать. В банке есть большое количество банкоматов, и можно в любое время подобрать ближайший на сайте банка или позвонить в контакт-центр».

Также представитель «Ощадбанка» уточнил относительно регистрации:

«Для регистрации в приложении Ощад нужно ввести код, поступающий вызовом, и после первого входа в приложение можно настроить вход и подтверждение операций с помощью кода доступа или отпечатка пальца».

В "Ощадбанке" также отметили, что большую часть операций можно провести онлайн.

"А если вопрос требует обращения в отделение, рекомендуем заблаговременно назначить встречу на официальном сайте банка, и менеджер будет вас ожидать. Также, почти в каждом магазине можно оплатить покупки картой, и для этого не нужно предварительно тратить время чтобы снимать наличные, и это очень удобно. Если же нужна именно наличность, у банка есть разветвленная система банкоматов", - сообщил представитель "Ощадбанка".

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