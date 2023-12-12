Масштабный сбой в работе мобильного оператора Киевстар повлиял на работу ДТЭК.

Из-за масштабного сбоя в работе "Киевстар" в ДТЭК Киевские электросети сделали важное предупреждение, пишет Politeka.net.

«Друзья, из-за технического сбоя в сетях Kyivstar пока не работает наш номер +38 (067) 210 15 88», - говорится в срочном сообщении.

В ДТЭК Киевские электросети также сообщили, что позвонить можно по другим номерам, стационарному телефону 15 88, или использовать альтернативные каналы обслуживания: чат-бот, сайт или личный кабинет.

Добавим, масштабный сбой в работе мобильного оператора «Киевстар» продолжается. После огромного количества жалоб от абонентов на отсутствие связи и Интернет, в «Киевстар» сделали объяснение, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы.

В «Киевстар» заверили, что специалисты компании работают над устранением проблемы.

«На время устранения технических сложностей, рекомендуем абонентам пользоваться возможностями услуги «национальный роуминг», – посоветовали в Киевстар.

Масштабный сбой в работе "Киевстар".

Появилась также инструкция, как действовать абонентам "Киевстар" во время масштабного сбоя.