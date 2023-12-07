Абонент "Київстар" повідомив, що йому нібито "насильно" підвищили тарифний план.

Своїм негативним досвідом клієнт "Київстар" поділився на сайті відгуків.

"Прийшло сьогодні смс що 11.12.2023 піднімають тариф майже на половину. Київстар вже заї... Мало того що неможливо розмовляти так ще до мене постійно не можуть дозвонитись так ще тариф піднімають", - клієнт "Київстар".

В кінці відгуку клієнт "Київстар" не вказав ні однієї переваги оператора.

Раніше повідомлялося, що клієнт "Київстар" поскаржився на списання грошей з рахунку без його згоди.

Клієнт "Київстар" повідомив, що мобільний оператор на нібито неавторизоване зняття коштів з рахунку.

Своїм негативним досвідом клієнт "Київстар" поділився на сайті відгуків.

"постійно знімають кошти за сервіс, який давно відключений або, наприклад, за інтернет сесію, яка "зафіксована в системі з вашого телефону", але така сесія технічно неможлива, тому що на телефоні в налаштуваннях інтернет через оператора life, а sim карта Kyivstar взагалі відключена", - пише абонент "Київстар".

За його словами, "Київстар" нібито зняв з рахунку гроші, за деактивовану послугу.

"також зняло кошти за давно деактивований сервіс 5 гб інтернету за 50 грн", - додав клієнт "Київстар".

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Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

Як повідомляла Politeka, абонент "Київстар" залишився без номера, яким користувався 20 років.

Також Politeka писала, що клієнтка "Київстар" поскаржилася на поганий інтернет від оператора.