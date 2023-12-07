Абонент "Киевстар" сообщил, что ему якобы "насильственно" повысили тарифный план.

Своим негативным опытом клиент "Киевстар" поделился на сайте отзывов.

"Пришло сегодня смс что 11.12.2023 поднимают тариф почти на половину. Киевстар уже зае... Мало того что невозможно говорить так еще до меня постоянно не могут дозвониться так еще тариф поднимают", - клиент "Киевстар".

В конце отзыва клиент "Киевстар" не указал ни одного преимущества оператора.

Ранее сообщалось, что клиент "Киевстар" пожаловался на списание денег со счета без его согласия.

Клиент "Киевстар" сообщил, что мобильный оператор на якобы неавторизованное снятие средств со счета.

Своим негативным опытом клиент "Киевстар" поделился на сайте отзывов.

"постоянно снимают средства за давно отключенный сервис или, например, за интернет сессию, которая "зафиксирована в системе с вашего телефона", но такая сессия технически невозможна, потому что на телефоне в настройках интернет через оператора life, а sim карта Kyivstar вообще отключена", - пишет абонент "Киевстар".

По его словам, "Киевстар" якобы снял со счета деньги за деактивированную услугу.

"также сняло средства за давно деактивированный сервис 5 гб интернета за 50 грн", - добавил клиент "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что клиентка "Киевстар" пожаловалась на плохой интернет от оператора.