Клієнтка "Київстар" поскаржилась на повільне вирішення проблем, за її словами мобільний оператор не поспішає їх усувати.

Абонентка "Київстар" повідомила, що як тільки вона підключилися до оператора - через два тижні зник інтернет.

Про це вона повідомила на сайті відгуків.

За словами клієнтки "Київстар", їй довелося довго чекати мастера.

Крім того, вона додала "на гарячій лінії сидять не кваліфіковані співробітники, за ці три дні оплачувані, звісно гроші ніхто не поверне і не перенесе на наступний місяць".

Клієнтка "Київстар" додала, що її робота пов'язана з інтернетом, через що проблема була для неї вкрай відчутна.

"Вже сто разів пожалкувала, що підключилися до інтернету Київстар. Тільки підключилися, через два тижні зник інтернет, 2 рази телефонували на гарячу лінію, майстер прийде через два дні. Це як? Чекати, поки на відділенні оброблять заявку і тоді прийде майстер. В мене робота пов'язана з інтернетом", - скаржиться абонентка "Київстар" Ірина.

На гарячій лінії "Київстар", як повідомила незадоволена клієнтка, оператори їй не допомогли.

"Протягом цих двох тижнів інтернет зникає з невідомої причини. На гарячій лінії тільки стандартні фрази, вони самі не розуміють яка може бути проблема. В особистий кабінет зайти так і не змогли", - резюмувала клієнтка "Київстар".

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

Як повідомляла Politeka, абонент "Київстар" залишився без номера, яким користувався 20 років.

Також Politeka писала, абонент "Київстар" зал