Клиентка "Киевстар" пожаловалась на медленное решение проблем, по ее словам, мобильный оператор не спешит их устранять.

Абонентка "Киевстар" сообщила, что как только она подключилась к оператору – через две недели исчез интернет.

Об этом она сообщила на сайте отзывов.

По словам клиентки "Киевстар", ей пришлось долго ждать мастера.

Кроме того, она добавила "на горячей линии сидят не квалифицированные сотрудники, за эти три дня оплачиваемые, конечно, деньги никто не вернет и не перенесет на следующий месяц".

Клиентка "Киевстар" добавила, что ее работа связана с интернетом, поэтому проблема была для нее крайне ощутима.

"Уже сто раз пожалела, что подключились к интернету Киевстар. Только подключились, через две недели исчез интернет, 2 раза звонили по телефону на горячую линию, мастер придет через два дня. Это как? Ждать, пока на отделении обработают заявку и тогда придет мастер. меня работа связана с интернетом", – жалуется абонентка "Киевстар" Ирина.

На горячей линии Киевстар, как сообщила недовольная клиентка, операторы ей не помогли.

"В течение этих двух недель интернет исчезает по неизвестной причине. На горячей линии только стандартные фразы, они сами не понимают, какая может быть проблема. В личный кабинет зайти так и не смогли", - резюмировала клиентка "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

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