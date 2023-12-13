В «Київстар» повідомили, коли спеціалісти зможуть повернути абонентам зв’язок і Інтернет, пише Politeka.net.

Абоненти «Київстар» на сторінці компанії в Facebook скаржаться, що вже другу добу без зв’язку, повідомляють, що будуть змушені переходити до інших операторів і запитують, коли ж все вдасться полагодити.

Деякі абоненти «Київстар» також цікавляться, як компанія буде надавати і вираховувати компенсації:

«Мені не треба компенсації,і навіть правди ,що трапилося насправді.Хочеться лише знати чи буде зв'язок взагалі?»,

«Мені просто цікаво як вони будуть відшкодувати збитки? Якщо в мене немає зв'язку вже більше доби. А також не має домашнього інтернету теж більше доби»,

«Я потрапив більш ніж на 10000, через недотримання мною договору поставки. Яким хе… кампанія збирається це відшкодовувати – незрозуміло. А скільки судових позовів чекає Київстар від людей, які втратили гроші»,

«Закінчиться гроші на балансі - звалю до іншого оператора».

"Київстар" відповів, коли відновлять зв'язок.

Інші ж закликають українців припинити панікувати:

"Досить істерити, в країні війна, багато хто ще до сих пір не зрозумів? Звикли до комфорту, а доведеться потерпіти, це ще не саме гірше що могло статися. Всім розуміння, терпіння і миру".

У свою чергу «Київстар» повідомив приблизні терміни повернення зв’язку:

«Спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку. Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року»,

У «Київстар» також додали, що відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що повідомлятимуть додатково.

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