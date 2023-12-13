В компании «Киевстар» объявили сроки возвращения связи после масштабного сбоя в результате хакерской атаки.

В «Киевстар» сообщили, когда специалисты смогут вернуть абонентам связь и Интернет, пишет Politeka.net.

Абоненты «Киевстар» на странице компании в Facebook жалуются, что уже вторые сутки без связи, сообщают, что будут вынуждены переходить к другим операторам и спрашивают, когда все удастся починить.

Некоторые абоненты «Киевстар» также интересуются, как компания будет предоставлять компенсации:

«Мне не нужно компенсации, а также правды, что случилось на самом деле. Хочется только знать будет ли связь вообще?»,

«Мне просто интересно, как они будут возмещать ущерб? Если у меня нет связи уже больше суток. А также нет домашнего интернета тоже больше суток»,

«Я попал более чем на 10000, из-за несоблюдения мною договора поставки. Каким хе… кампания собирается это возмещать – непонятно. А сколько судебных исков ждет Киевстар от людей, потерявших деньги»,

«Закончатся деньги на балансе - свалю к другому оператору».

"Киевстар" ответил, когда восстановят связь.

Другие же призывают украинцев прекратить паниковать:

"Хватит истерить, в стране война, многие еще до сих пор не поняли? Привыкли к комфорту, а придется потерпеть, это еще не самое худшее, что могло произойти. Всем понимания, терпения и мира".

В свою очередь, «Киевстар» сообщил приблизительные сроки возвращения связи:

«Специалисты компании частично возобновили работу услуг фиксированной связи. Сейчас специалисты компании работают над возобновлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023»,

В «Киевстаре» также добавили, что восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем будут сообщать дополнительно.

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