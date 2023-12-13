«Київстар» продовжують відновлювати після масштабного збою, який стався внаслідок хакерської атаки, пише Politeka.net.

У «Київстар» зазначили, що спеціалісти компанії вже частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку.

Також спеціалісти «Київстар» працюють над відновленням інших послуг. Моживо, це відбудеться вже протягом сьогоднішнього дня – 13 грудня.

«Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково», - розповіла директорка з корпоративних комунікацій компанії Анна Захараш на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, планується надати абонентам «Київстар» компенсації.

«Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації», - запевнили в Київстар.

Додамо, що «Київстар» також попередив українців, що на тлі масштабного збою активізувалися шахраї. Тож новини про компенсації від «Київстар» та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.

«…Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями.", - йдеться в повідомленні «Київстар».

У свою чергу постраждалі абоненти «Київстар» повідомляють, що будуть переходити до інших операторів і перепитують, коли з’явиться зв’язок.

«Вже добу, як немає зв'язку. Я так зрозумів що він і сьогодні не з'явиться. Тому будемо переходити на іншого оператора. Двадцять перше століття, а ми як в часи СРСР»,

«Волинська область вся без зв'язку!! А саме гірше по селам і людям похилого віку! Вони не мають моги ні з ким зв'язатись!»

«Скільки можна, цілий день без зв'язку.. скоріш відновлюйте уже..»,

«Коли вже буде зв’язок?».

У свою чергу «Київстар» підкреслив, що компенсації обов’язково будуть.

«Ми обов’язково надамо компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - заспокоюють клієнтів представники «Київстар».

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