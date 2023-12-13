«Киевстар» обратился к абонентам с важным сообщением и информацией о компенсациях.

«Киевстар» продолжают восстанавливать после масштабного сбоя, произошедшего в результате хакерской атаки, пишет Politeka.net.

В «Киевстаре» отметили, что специалисты компании уже частично возобновили работу услуг фиксированной связи.

Также специалисты «Киевстар» работают над восстановлением других услуг. Возможно, это произойдет уже в течение сегодняшнего дня – 13 декабря.

«Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно», - рассказала директор по корпоративным коммуникациям компании Анна Захараш на своей странице в Facebook.

Кроме того, планируется предоставить абонентам "Киевстар" компенсации.

"После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации", - заверили в "Киевстар".

Добавим, что Киевстар также предупредил украинцев, что на фоне масштабного сбоя активизировались мошенники. Так что новости о компенсациях от «Киевстар» и сроках восстановления сети будут поступать исключительно с официальных страниц компании.

«…Предостерегаем вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками», - говорится в сообщении «Киевстар».

В свою очередь, пострадавшие абоненты «Киевстар» сообщают, что будут переходить к другим операторам и переспрашивают, когда появится связь.

«Уже сутки, как нет связи. Я так понял что он и сегодня не появится. Поэтому будем переходить на другого оператора. Двадцать первый век, а мы как во времена СССР»,

«Волынская область вся без связи!! А самое худшее по селам и старикам! Они не могут ни с кем связаться!»

«Сколько можно, целый день без связи.. скорее восстанавливайте уже..»,

«Когда уже будет связь?».

В свою очередь, «Киевстар» подчеркнул, что компенсации обязательно будут.

«Мы обязательно предоставим компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание», - успокаивают клиентов представители «Киевстар».

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