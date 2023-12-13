В «Киевстар» продолжаются работы по восстановлению сети после масштабной хакерской атаки, в результате которой миллионы людей остались без связи и Интернета.

Специалисты «Киевстар» продолжают работы по восстановлению сети во взаимодействии с государственными органами и киберспециалистами Службы безопасности Украины, сообщает Politeka.net со ссылкой на на СБУ.

"По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что цифровая инфраструктура «Киевстара» получила критические повреждения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

В СБУ также подчеркнули, что ответственность за атаку на «Киевстар» уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.

"Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как игру), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности", - отметили в СБУ.

Когда "Киевстар" восстановит связь.

Данная кибератака на «Киевстар» задокументирована, как очередное военное преступление рашистов.

В свою очередь представители компании «Киевстар» предупреждают, что восстановление сервисов может происходить постепенно.

«После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации», - заверили в «Киевстар».

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