Масштабный сбой в «Киевстар», который произошел в результате хакерской атаки, вызвал, в частности, панику среди абонентов из-за их персональных данных.

«Киевстар» наконец-то сделал объявление о судьбе персональных данных и абонентской информации украинцев.

Так, в «Киевстаре» отметили, что стратегия врага – посеять панику и рассказали, что произошло с персональными данными абонентов.

«Абонентская информация и персональные данные — в безопасности. Системы, в которых данные хранятся — не пострадали от хакерской атаки», - заверили в «Киевстар».

Также в «Киевстар» отметили, что скриншоты, которые можно увидеть в некоторых телеграмм-каналах, не соответствуют действительности.

«На них изображены наугад собранные технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов», - подчеркнули в «Киевстар».

В «Киевстаре» уверяют, что персональные данные всех абонентов находятся в безопасности.

«Кроме того, слухи об уничтожении наших «компьютеров и серверов» — это фейк», - добавили в «Киевстар».

Напомним, по предварительным данным, 13 декабря киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты «Киевстара» планируют восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

В СБУ сообщили, что цифровой инфраструктуре «Киевстар» нанесены критические разрушения, поэтому восстановление всех услуг требует времени.

Напомним, масштабный сбой в «Киевстаре» произошел 12 декабря. Его причиной стала мощная хакерская атака.

Услуги нацроуминга для абонентов «Киевстар» временно заблокировали, чтобы не перегружать других операторов

"Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций выдал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов Киевстар", - отметили в Госспецсвязи.

Тем временем люди выстроились в очереди, чтобы приобрести сим-карты других операторов.

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