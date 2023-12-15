«Київстар» оприлюднив нову інформацію стосовно відновлення мережі після хакерської атаки, пише Politeka.net.

«Нарешті ми можемо сказати, що LTE працює в низці областей!», - підкреслили на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар» також додали, що підключення все ще триває і точні локації не будуть називатися з урахуванням небезпеки.

«Але якщо у вас світиться позначка 4G або LTE поруч з написом Kyivstar — це воно!», - повідомив "Київстар" у новому зверненні до абонентів.

Також у «Київстар» розповіли про послуги, які вже доступні. Так, відновлено послугу міжнародного голосового роумінгу, а послугу «Домашнього Інтернету» відновлено майже на 100%.

Збій у "Київстар" - коли відновлять зв'язок.

Абоненти «Київстар» скаржились на проблему з обривами дзвінків і у компанії запевнили, що на даний момент її вже вирішено.

Крім того, було стабілізовано зв’язок у Києві. Всього на даний момент, як запевняють в «Київстар» вже працюють 95% базових станцій мобільного зв’язку. Мова йде про станції тільки на підкронтрольній Україні території.

Послуги передачі даних та SMS ще відновлюють.

У свою чергу абоненти «Київстар» продовжують повідомляти про проблеми:

«Все працює. Лише додаток мій Київстар чогось не загружається»,

«Дніпро. Мобільний інет і домашній интернет працює. Але домашній інет 100 мб., гігабіту немає»,

«Нема ні мобільного, ні домашнього. І так у 8 з 10 моїх знайомих»,

«Домашній інтернет не працює!».

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Раніше повідомлялось, що у абонентів "Київстар" нові проблеми.

Також повідомлялось, що сталося з персональними даними абонентів «Київстар».

Крім того, Politeka.net писала, як покращити якість сигналу зв’язку Vodafone, Київстар, lifecell: прості поради допоможуть вирішити проблему.