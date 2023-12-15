«Київстар» зробив нову заяву після масштабного збою, який став наслідком хакерської атаки.

«Київстар» повідомив, що вже майже всі базові станції мобільного зв`язку, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють, пише Politeka.net.

А це означає, що абонентам вже доступний голосовий зв`язок, також активна послуга «Домашній Інтернет».

Крім того розпочато відновлення послуг мобільної передачі даних.

«Щоб уникнути перевантаження мережі, ми поступово відновлюємо інші послуги та стабілізуємо роботу. Тому в деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але наші спеціалісти оперативно їх усувають», - попередили в «Київстар».

Також в Київстар порадили клієнтам, у яких SIM-картка не реєструється в мережі, перезавантажити телефон, знайти оператора вручну, а після увімкнути та вимкнути «авіарежим».

У свою чергу абоненти «Київстар» продовжують повідомляти, що в них або немає зв’язку, або розмовляти неможливо, бо він обривається. Також абоненти повідомляють про відсутність мобільного інтернету.

«Моб інтернету немає»,

«Домашній інтернет відсутній»,

«В мене через збій в Київстар вайбер, що був на Київстар, вилетів я його не можу встановити, бо смс не приходять»,

«Коли будуть працювати Смс за кордоном ? А також зворотні дзвінки? Я подзвонити можу, мені ні, Смс теж не приходять»,

«Зв'язок є, але не на всі номера Київстар. Маме можу зателефонувати. А напарніку на Київстар ні»,

«Ніяка перезагрузка,ніяке вимкнення режиму (політ), не допомагає! На Закарпатті,як не було зв’язку,так до сих пір і немає! Що не так з нашим Закарпаттям?»,

«4G з'явилось, але досі з Київстар на Київстар не додзвонитись, зразу скидає», - скаржаться абоненти «Київстар».

У свою чергу «Київстар» наголошує, що послуги будуть з’являтись поступово, а відновлення 4G тільки почалося.

«Відновлення 4G тільки почалося, воно ще часткове та в незначній кількості областей. Як тільки мережа зʼявиться у вас - ви обовʼязково це побачите

Наша команда працює безперестанку другу добу поспіль для того, щоб відновити сервіси максимально швидко», - наголошують в «Київстар».

Також «Київстар висловився щодо компенсацій:

«… Обов'язково проїнформуємо стосовно компенсації, але тільки після того як мережа стабільно запрацює».

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У абонентів "Київстар" нові проблеми.

Раніше "Київстар" повідомив, коли з'явиться зв'язок.

Також повідомлялось, що сталося з персональними даними абонентів «Київстар».