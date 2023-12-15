«Киевстар» сообщил, что уже почти все базовые станции мобильной связи, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают, пишет Politeka.net.

А это означает, что абонентам уже доступна голосовая связь, а также активная услуга «Домашний Интернет».

Кроме того, начато восстановление услуг мобильной передачи данных.

«Во избежание перегрузки сети мы постепенно восстанавливаем другие услуги и стабилизируем работу. Поэтому в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты оперативно устраняют их», - предупредили в «Киевстар».

Также в Киевстар посоветовали клиентам, у которых SIM-карта не регистрируется в сети, перезагрузить телефон, найти оператора вручную, а затем включить и выключить «авиарежим».

В свою очередь абоненты «Киевстар» продолжают сообщать, что у них либо нет связи, либо разговаривать невозможно, потому что он обрывается. Также абоненты сообщают об отсутствии мобильного Интернета.

«Моб интернета нет»,

«Домашний интернет отсутствует»,

«У меня из-за сбоя в Киевстар вайбер, который был на Киевстар, вылетел я его не могу установить, потому что смс не приходят»,

«Когда будут работать СМС за границей? А также обратные звонки? Я позвонить могу, мне нет, Смс тоже не приходят»,

«Связь есть, но не на все номера Киевстар. Маме могу позвонить по телефону. А напарнику на Киевстар нет»,

«Никакая перезагрузка, никакое выключение режима (полет), не помогает! В Закарпатье, как не было связи, так до сих пор и нет! Что не так с нашим Закарпатьем?»,

«4G появилось, но до сих пор с Киевстар на Киевстар не дозвониться, сразу сбрасывает», - жалуются абоненты «Киевстар».

В свою очередь, «Киевстар» отмечает, что услуги будут появляться постепенно, а восстановление 4G только началось.

«Восстановление 4G только началось, оно еще частично и в незначительном количестве областей. Как только сеть появится у вас – вы обязательно это увидите

Наша команда работает непрерывно вторые сутки для того, чтобы восстановить сервисы максимально быстро», - отмечают в «Киевстар».

Также "Киевстар" высказался по поводу компенсаций:

«… Обязательно проинформируем о компенсации, но только после того как сеть стабильно заработает».

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Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".