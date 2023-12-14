Абоненти «Київстар» скаржаться на нові труднощі після заяви компанії про те, що зв’язок починає вже з’являтись.

У «Київстар» повідомили, що спеціалісти компанії розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні.

«І ми неймовірно радіємо, що зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним», - зазначили на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

Також підкреслюється, що відновлення послуг «Київстар» відбуватиметься поступов.

У свою чергу абоненти «Київстар» повідомляють, що або в них зв’язок так і не зв’явився, або ві нібито є, але додзвонитися неможливо.

« Зв'язок ніби є, але ні додзвонитися ні повідомлення ні інтернету немає.

Після набору абонента й де виклик і тільки інша сторона піднімає слухавку одразу обривається.…»,

«У мене пише: SIM-карту не ініціалізовано»,

«Житомирщина, досі не можна зв'язатись - зриває»,

«Додзвонитися ніхто ні до кого не може, ти начебто береш трубку, а воно скидає саме»,

«Визов іде, а береш і збиває»,

«Виклик є, але говорити не вдається»,

«Немає зв'язку..іде гудок і завершується виклик як тільки відповідаєш»,

«Тільки виклик йде,а як прийняти хочеш виклик,то зразу вибиває.І вчора ввечері так було і сьогодні»,

«Йде виклик, і коли беруть слухавку, дзвінок збивається»,

«Я не можу позвонить, телефоную на Кіровоградщину з лайфа гудка взагалі нема, набираю з київстар визов іде, коли телефонують до мене теж саме - дозвонитись не можуть, на лайф з київстара визов іде. Щось не зрозуміле»,

«Другу добу не можемо зв’язатися з рідними – це зараз найгірше».

Абоненти "Київстар" скаржаться на нові проблеми.

У свою чергу в «Київстар» наголошують, що відновлення сервісів все ще триває, тому можливі "короткочасні складнощі".

«Приносимо вибачення за незручності. Очікуйте, будь ласка, на відновлення послуги», - повторюють в «Київстар» на скарги абонентів.

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Раніше "Київстар" повідомив, коли з'явиться зв'язок.

Також повідомлялось, що сталося з персональними даними абонентів «Київстар».

Також нагадаємо, що "Київстар" оголосив про компенсації абонентам.