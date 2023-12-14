«Київстар» оприлюднив нову заяву після масштабного збою, внаслідок якого мільйони українців залишились без зв’язку та доступу до Інтернет.

В «Київстар» підкреслили, що фахівці компанії та партнери зробили все можливе, аби відновити роботу мережі від наслідків кібератаки.

Також в «Київстар» повідомили, що розпочато включення голосового зв`язку по всій Україні, тож зв’язок вже починає з’являтись.

Відновлення послуг відбуватиметься поступово, підкреслили в «Київстар», тому абонентам рекомендовано перезавантажити телефони, відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

«Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби. Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії…», - зазначили в «Київстар».

У свою чергу абоненти повідомляють, що зв’язку в них або зовсім немає, або лише частково.

«Цікаво, де це все відновили? На 6 годину ранку 14 грудня немає ні зв'язк, ані мобільного інтернету в Запоріжжі»,

«Ні звʼязку, ні інтернету досі немає»,

«Сумська область, Конотоп. Зв'язку немає, не допомагає нічого, перегружали, виклик іде, як трубку знімаєш, зривається»,

«Полтавська обл. Дзвоне - гудки йдуть, беру трубку - вибиває і робить перезагрузку»,

«Київ, Святошинський район, зв'язку немає»,

«Зв'язку так і немає. Всі рекомендації були виконані, але нічого не допомогло»,

«Я в роумінгу. Стан мережі- роз'єднано!!!!! Ні звя'зку, ні інтернету!», - пишуть абоненти «Київстар».

Нагадаємо, за словами президента компанії, хакери зламали «Київстар» через обліковий запис одного зі співробітників.

Ведеться слідство.

Тим часом правоохоронці попереджають абонентів "Київстар" по активізацію шахраїв - зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку «Київстар» і розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

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Масштабний збій в "Київстар" - що сталося з персональними даними абонентів.

"Київстар" повідомив, коли з'явиться зв'язок.

Також нагадаємо, що "Київстар" оголосив про компенсації абонентам.