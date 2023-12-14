«Киевстар» обнародовал новое заявление после масштабного сбоя, в результате которого миллионы украинцев остались без связи и доступа в Интернет.

В «Киевстар» подчеркнули, что специалисты компании и партнеры сделали все возможное, чтобы возобновить работу сети от последствий кибератаки.

Также в «Киевстар» сообщили, что начато включение голосовой связи по всей Украине, поэтому связь уже начинает появляться.

Восстановление услуг будет происходить постепенно, подчеркнули в «Киевстар», поэтому абонентам рекомендовано перезагрузить телефоны, отключить услугу VoLTE в настройках телефона.

«В настоящее время мы работаем над восстановлением передачи данных и SMS и надеемся, что они также будут доступны в течение суток. После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании…», - отметили в «Киевстар».

В свою очередь абоненты сообщают, что связи у них либо совсем нет, либо частично.

«Интересно, где это все восстановили? На 6 часов утра 14 декабря нет ни связи, ни мобильного интернета в Запорожье»,

«Ни связи, ни интернета до сих пор нет»,

«Сумская область, Конотоп. Связи нет, не помогает ничего, перегружали, вызов идет, как трубку снимаешь, срывается»,

«Полтавская обл. Звонит – гудки идут, беру трубку – выбивает и делает перезагрузку»,

«Киев, Святошинский район, связи нет»,

«Связи так и нет. Все рекомендации были выполнены, но ничего не помогло»,

«Я в роуминге. Состояние сети-разъединено! Ни связи, ни интернета!», - пишут абоненты «Киевстар».

Напомним, по словам президента компании, хакеры сломали «Киевстар» через учетную запись одного из сотрудников.

Ведется следствие.

В свою очередь правоохранители предупреждают абонентов "Киевстар" об активизации мошенников - злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи «Киевстар» и распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора.

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Масштабный сбой в "Киевстар" - что произошло с персональными данными абонентов.

"Киевстар" сообщил, когда появится связь.

Также напомним, что "Киевстар" объявил о компенсациях абонентам.