В «Киевстар» сообщили, что специалисты компании приступили к включению голосовой связи по всей Украине.
«И мы невероятно радуемся, что связь начинает появляться и вы можете позвонить по телефону родным», - отметили на официальной странице «Киевстар» в Facebook.
Также подчеркивается, что возобновление услуг «Киевстар» будет происходить постепенно.
В свою очередь абоненты «Киевстар» сообщают, что либо у них связь так и не появилась, либо вы якобы есть, но дозвониться невозможно.
«Связь вроде бы есть, но ни дозвониться ни сообщения, ни интернета нет.
После набора абонента и где вызов и только другая сторона поднимает трубку, сразу обрывается.…»,
«У меня пишет: SIM-карта не инициализирована»,
«Житомирщина до сих пор нельзя связать - обрывается»,
«Дозвониться никто ни к кому не может, ты вроде бы берешь трубку, а оно сбрасывает самое»,
«Вызов идет, а берешь и сбивает»,
«Вызов есть, но говорить не удается»,
«Нет связи.. идет гудок и завершается вызов как только отвечаешь»,
«Только вызов идет, а как принять хочешь вызов, то сразу выбивает. И вчера вечером так было и сегодня»,
«Идет вызов, и когда берут трубку, звонок сбивается»,
«Я не могу позвонить, звоню на Кировоградщину из лайфа гудка вообще нет, набираю из киевстара вызов идет, когда звонят ко мне тоже самое - дозвониться не могут, на лайф из киевстара вызов идет. Что-то непонятное»,
«Вторые сутки не можем связаться с родными – это сейчас хуже всего».
Абоненты "Киевстар" жалуются на новые проблемы.
В свою очередь в «Киевстар» отмечают, что возобновление сервисов все еще продолжается, поэтому возможны "кратковременные сложности".
«Приносим извинения за неудобства. Ожидайте, пожалуйста, возобновления услуги», - повторяют в «Киевстар» на жалобы абонентов.
Последние новости Украины:
Раньше "Киевстар" сообщил, когда появится связь.
Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов «Киевстар».
Также напомним, что "Киевстар" объявил о компенсациях абонентам.