Абоненты «Киевстар» жалуются на новые трудности после заявления компании о том, что связь уже начинает появляться.

В «Киевстар» сообщили, что специалисты компании приступили к включению голосовой связи по всей Украине.

«И мы невероятно радуемся, что связь начинает появляться и вы можете позвонить по телефону родным», - отметили на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

Также подчеркивается, что возобновление услуг «Киевстар» будет происходить постепенно.

В свою очередь абоненты «Киевстар» сообщают, что либо у них связь так и не появилась, либо вы якобы есть, но дозвониться невозможно.

«Связь вроде бы есть, но ни дозвониться ни сообщения, ни интернета нет.

После набора абонента и где вызов и только другая сторона поднимает трубку, сразу обрывается.…»,

«У меня пишет: SIM-карта не инициализирована»,

«Житомирщина до сих пор нельзя связать - обрывается»,

«Дозвониться никто ни к кому не может, ты вроде бы берешь трубку, а оно сбрасывает самое»,

«Вызов идет, а берешь и сбивает»,

«Вызов есть, но говорить не удается»,

«Нет связи.. идет гудок и завершается вызов как только отвечаешь»,

«Только вызов идет, а как принять хочешь вызов, то сразу выбивает. И вчера вечером так было и сегодня»,

«Идет вызов, и когда берут трубку, звонок сбивается»,

«Я не могу позвонить, звоню на Кировоградщину из лайфа гудка вообще нет, набираю из киевстара вызов идет, когда звонят ко мне тоже самое - дозвониться не могут, на лайф из киевстара вызов идет. Что-то непонятное»,

«Вторые сутки не можем связаться с родными – это сейчас хуже всего».

Абоненты "Киевстар" жалуются на новые проблемы.

В свою очередь в «Киевстар» отмечают, что возобновление сервисов все еще продолжается, поэтому возможны "кратковременные сложности".

«Приносим извинения за неудобства. Ожидайте, пожалуйста, возобновления услуги», - повторяют в «Киевстар» на жалобы абонентов.

Последние новости Украины:

Раньше "Киевстар" сообщил, когда появится связь.

Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов «Киевстар».

Также напомним, что "Киевстар" объявил о компенсациях абонентам.