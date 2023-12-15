«Киевстар» обнародовал новую информацию о возобновлении сети после хакерской атаки, пишет Politeka.net.
«Наконец-то мы можем сказать, что LTE работает в ряде областей!», - подчеркнули на официальной странице «Киевстар» в Facebook.
В «Киевстар» также добавили, что подключение все еще продолжается и точные локации не будут называться с учетом опасности.
«Но если у вас светится отметка 4G или LTE рядом с надписью Kyivstar – это оно!», – сообщил "Киевстар" в новом обращении к абонентам.
Также в «Киевстар» рассказали об услугах, которые уже доступны. Так, возобновлена услуга международного голосового роуминга, а услуга «Домашнего Интернета» восстановлена почти на 100%.
Сбой в "Киевстар" - когда восстановят связь.
Абоненты «Киевстар» жаловались на проблему с обрывами звонков, и в компании заверили, что на данный момент она уже решена.
Кроме того, была стабилизирована связь в Киеве. Всего на данный момент, как уверяют в «Киевстар», уже работают 95% базовых станций мобильной связи. Речь идет о станциях только на подкронтрольной Украине территории.
Услуги передачи данных и SMS еще восстанавливают.
В свою очередь абоненты «Киевстар» продолжают сообщать о проблемах:
«Все работает. Только приложение мой Киевстар чего-то не загружается»,
«Днепр. Мобильный инет и домашний интернет работает. Но домашний инет 100 мб., гигабита нет»,
«Нет ни мобильного, ни домашнего. И так у 8 из 10 моих знакомых»,
"Домашний интернет не работает!".
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Ранее сообщалось, что у абонентов "Киевстар" новые проблемы.
Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".
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