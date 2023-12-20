«Київстар» на своїй офіційній сторінці в Facebook підтвердив скарги абонентів і повідомив, що сталося, пише Politeka.net.
«Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України», - зазначили в «Київстар».
Новий збій в мережі "Київстар".
В «Київстар» також запевнили, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів.
«Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше», - підкреслили в «Київстар».
Нагадаємо, зранку абоненти «Київстар» почали повідомляти про відсутність зв’язку та інших послуг «Київстар».
«Рівненська обл немає мережі»,
«Зв'язок є, рахунок поповнено, а зателефонувати нікому не можливо»,
«Сумська - немає зв'язку»,
«Кіровоградська область - немає зв'язку,не дзвонить абонентам»,
«Одеса - немає мережі»,
«Донбас, немає мережі», - повідомляють стривожені абоненти.
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Також повідомлялось, що сталося з персональними даними абонентів «Київстар».
"Київстар" зробив нову важливу заяву для абонентів.
Крім того, Politeka.net писала, як покращити якість сигналу зв’язку Vodafone, Київстар, lifecell: прості поради допоможуть вирішити проблему.