«Киевстар» на своей официальной странице в Facebook подтвердил жалобы абонентов и сообщил, что произошло, пишет Politeka.net.
«Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины», - отметили в «Киевстар».
Новый сбой в сети "Киевстар".
В «Киевстар» также заверили, что специалисты компании работают над восстановлением сервисов.
«Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее», – подчеркнули в «Киевстар».
Напомним, с утра абоненты «Киевстар» начали сообщать об отсутствии связи и других услуг «Киевстар».
«Ровенская обл, нет сети»,
«Связь есть, счет пополнен, а позвонить никому невозможно»,
«Сумская - нет связи»,
«Кировоградская область - нет связи, не звонит абонентам»,
«Одесса - нет сети»,
«Донбасс, нет сети», - сообщают встревоженные абоненты.
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Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".
"Киевстар" сделал новое важное заявление для абонентов.
Кроме того, Politeka.net писала, как улучшить качество сигнала связи Vodafone, Киевстар, lifecell: простые советы помогут решить проблему.