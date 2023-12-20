«Киевстар» на своей официальной странице в Facebook подтвердил жалобы абонентов и сообщил, что произошло, пишет Politeka.net.

«Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины», - отметили в «Киевстар».

Новый сбой в сети "Киевстар".

В «Киевстар» также заверили, что специалисты компании работают над восстановлением сервисов.

«Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее», – подчеркнули в «Киевстар».

Напомним, с утра абоненты «Киевстар» начали сообщать об отсутствии связи и других услуг «Киевстар».

«Ровенская обл, нет сети»,

«Связь есть, счет пополнен, а позвонить никому невозможно»,

«Сумская - нет связи»,

«Кировоградская область - нет связи, не звонит абонентам»,

«Одесса - нет сети»,

«Донбасс, нет сети», - сообщают встревоженные абоненты.

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Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".

"Киевстар" сделал новое важное заявление для абонентов.

Кроме того, Politeka.net писала, как улучшить качество сигнала связи Vodafone, Киевстар, lifecell: простые советы помогут решить проблему.