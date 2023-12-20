Абоненти мобільного оператора «Київстар» повідомляють про нові перебої зі зв’язком.

Про нові проблеми в роботі «Київстар» повідомлення почали надходити від абонентів мобільного оператора, пише Politeka.net.

За словами деяких абонентів, в них немає ані зв’язку, ані Інтернету.

«Вже нічого не працює»,

«А що з сигналом, то є то нема?»,

«Станом на зараз м. Львів знову все зникло. Абсолютно все»,

«Знову немає зв’язку», - пишуть абоненти на сторінці «Київстар» у Facebook.

Зазначимо, що раніше «Київстар» повідомив про повернення додатку «Мій Київстар».

«Тепер ви можете: перевірити стан рахунку, дізнатися про залишки хвилин, SMS і гігабайтів, уточнити умови вашого тарифу, поповнити рахунок, змінити тариф, переглянути історію витрат», - повідомили в «Київстар».

В компанії додали, що зараз працює над тим, щоб у додатку знову можна було отримати персональні пропозиції.

«Додаток все ще може працювати нестабільно, в тому числі у тих, хто в роумінгу. Це тимчасово», - запевняли в «Київстар», додаючи, що стабілізаційні роботи продовжуються.

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар". Через збій по всій країні був мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював також сайт оператора та мобільний додаток

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Раніше "Київстар" зробив нову важливу заяву для абонентів.

Також повідомлялось, що сталося з персональними даними абонентів «Київстар».

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