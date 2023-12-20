Абоненты мобильного оператора «Киевстар» сообщают о новых перебоях со связью.

О новых проблемах в работе «Киевстар» сообщения начали поступать от абонентов мобильного оператора, пишет Politeka.net.

По словам некоторых абонентов, у них нет ни связи, ни Интернета.

«Уже ничего не работает»,

«А что с сигналом, то есть, то нет?»,

«По состоянию на данный момент Львов снова все исчезло. Совершенно все»,

«Снова нет связи», - пишут абоненты на странице «Киевстар» в Facebook.

Отметим, что ранее «Киевстар» сообщил о возвращении приложения «Мой Киевстар».

«Теперь вы можете: проверить состояние счета, узнать остатки минут, SMS и гигабайтов, уточнить условия вашего тарифа, пополнить счет, изменить тариф, пересмотреть историю расходов», - сообщили в «Киевстаре».

В компании добавили, что сейчас работает над тем, чтобы в приложении снова можно получить персональные предложения.

«Приложение все еще может работать нестабильно, в том числе у тех, кто находится в роуминге. Это временно», - уверяли в «Киевстаре», добавляя, что стабилизационные работы продолжаются.

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Из-за сбоя по всей стране была мобильная связь и интернет от "Киевстара" у 24 млн клиентов. Не работал также сайт оператора и мобильное приложение

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Ранее "Киевстар" сделал новое важное заявление для абонентов.

Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".

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