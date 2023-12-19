Мобільний оператор «Київстар» відповів абонентам стосовно відновлення популярних послуг після масштабного збою, який стався через хакерську атаку.

Мобільний оператор «Київстар» відреагував на численні скарги щодо проблем, з якими продовжують стикатись абоненти, пише Politeka.net.

Так, абоненти «Київстар» повідомляють, зокрема, про відсутність домашнього інтернету, а також неможливість надіслати чи отримати SMS.

«Коли буде смс?»,

«Хмельницький, домашній інтернет досі відсутній»,

«Київ, Дніпровський район,ще немає домашнього інтернету»,

«У Рівному теж не працює Домашній інтернет, на носі знову робочі будні. Час змінювати провайдера?»,

«Чекаю тільки на відновлення SMS, а так все працює добре»,

«Львів. Все ще очікуємо на домашній і см», - пишуть абоненти «Київстар» на сторінці оператора в Facebook.

Також дехто продовжує стикатись з проблемами з мобільним інтернетом:

«Київщина, Вишгород, у мене мобільний інтернет не працює. Декілька разів на добу перезавантажую, перемикаю вручну на Київстар4G, вмикаю/вимикаю режим польоту - порожньо. Вчора увечері трохи попрацював, сьогодні зранку - дзуськи!».

У «Київстар» у свою чергу відповіли, що відновлення послуг продовжується.

«Зараз продовжуються роботи над відновленням передачі даних та SMS. Доступ до каналів управління послугами (додатку Мій Київстар тощо) буде відновлено пізніше», - підкреслили в «Київстар».

У компанії не змогли назвати терміни відновлення доступу до послуги SMS:

«На жаль, дана інформація відсутня, але ми робимо все можливе для найскорішого відновлення роботи послуг та сервісів».

Щодо проблем з домашнім інтернетом, у «Київстар» зазначили, що для більшості абонентів ця послуга працює, але у Києві все ще є проблеми.

«Зараз послуга не працює для близько 2% абонентів. Найбільша кількість цих адрес припадає саме на Київ. Намагаємось з’ясувати найшвидші способи її усунення…», - підкреслили в «Київстар».

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Також повідомлялось, що сталося з персональними даними абонентів «Київстар».

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