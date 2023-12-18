Абоненти мобільного оператора «Київстар» продовжують стикатися з труднощами після масштабного збою у мережі.

Зокрема, абоненти «Київстар» повідомляють, що в них досі не працює мобільний інтернет, пише Politeka.net.

«Мобільний інтернет не працює»,

«Мобільного інтернету як не було, так и немає, навідь значка немає»,

«При ввімкненні мобільного інтернету, біля значка мережі на телефоні з'являється знак оклику і інтернет не працює…»,

«Зв’язок з’явився, а Інтернету немає взагалі», - скаржаться абоненти «Київстар».

«Київстар» у свою чергу зазначив, що Інтернет працює на більшості територій України та ведуться роботи для 100% відновлення.

«Якщо у вас інтернет досі не працює, то час від часу можна відключити та включати стільникові дані в телефоні, щоб перереєструватися у мережі», - порадили в «Київстар».

У «Київстар» також підкреслили, що було відновлено 4G.

«Послуга може працювати із зменшеною швидкістю, однак по мірі стабілізації роботи мережі, її якість буде покращуватись.

Якщо у вас інтернет досі не працює, то час від часу можна відключити та включати стільникові дані в телефоні, щоб перереєструватися у мережі», - пояснили в «Київстар», реагуючи на скарги абонентів.

Раніше «Київстар» повідомив, що доступні послуги голосового зв`язку, в тому числі у роумінгу, відновлена мобільна передача даних; розпочато відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів. Також компанія запевняла, що планується якнайшвидше увімкнути послугу SMS.

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Також повідомлялось, що сталося з персональними даними абонентів «Київстар».

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