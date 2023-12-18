В частности, абоненты «Киевстар» сообщают, что у них до сих пор не работает мобильный интернет, пишет Politeka.net.
«Мобильный интернет не работает»,
«Мобильного интернета как не было, так и нет, даже значка нет»,
«При включении мобильного интернета, возле значка сети на телефоне появляется восклицательный знак и интернет не работает…»,
«Связь появилась, а Интернета нет вообще», – жалуются абоненты «Киевстар».
«Киевстар» в свою очередь отметил, что Интернет работает на большинстве территорий Украины и ведутся работы для 100% восстановления.
«Если у вас интернет до сих пор не работает, то иногда можно отключить и включать сотовые данные в телефоне, чтобы перерегистрироваться в сети», - посоветовали в «Киевстар».
В «Киевстаре» также подчеркнули, что был восстановлен 4G.
«Услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети ее качество будет улучшаться.
"Если у вас интернет до сих пор не работает, то время от времени можно отключить и включать сотовые данные в телефоне, чтобы перерегистрироваться в сети», – пояснили в «Киевстар», реагируя на жалобы абонентов.
Ранее Киевстар сообщил, что доступны услуги голосовой связи, в том числе в роуминге, восстановлена мобильная передача данных; начато восстановление доступа к M2M для бизнес-клиентов. Также компания уверяла, что планируется как можно быстрее включить услугу SMS.
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"Киевстар" сделал новое важное заявление для абонентов.
Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".
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