Абоненты мобильного оператора "Киевстар" продолжают сталкиваться с трудностями после масштабного сбоя в сети.

В частности, абоненты «Киевстар» сообщают, что у них до сих пор не работает мобильный интернет, пишет Politeka.net.

«Мобильный интернет не работает»,

«Мобильного интернета как не было, так и нет, даже значка нет»,

«При включении мобильного интернета, возле значка сети на телефоне появляется восклицательный знак и интернет не работает…»,

«Связь появилась, а Интернета нет вообще», – жалуются абоненты «Киевстар».

«Киевстар» в свою очередь отметил, что Интернет работает на большинстве территорий Украины и ведутся работы для 100% восстановления.

«Если у вас интернет до сих пор не работает, то иногда можно отключить и включать сотовые данные в телефоне, чтобы перерегистрироваться в сети», - посоветовали в «Киевстар».

В «Киевстаре» также подчеркнули, что был восстановлен 4G.

«Услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети ее качество будет улучшаться.

"Если у вас интернет до сих пор не работает, то время от времени можно отключить и включать сотовые данные в телефоне, чтобы перерегистрироваться в сети», – пояснили в «Киевстар», реагируя на жалобы абонентов.

Ранее Киевстар сообщил, что доступны услуги голосовой связи, в том числе в роуминге, восстановлена ​​мобильная передача данных; начато восстановление доступа к M2M для бизнес-клиентов. Также компания уверяла, что планируется как можно быстрее включить услугу SMS.

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Также сообщалось, что произошло с персональными данными абонентов "Киевстар".

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