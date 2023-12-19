Мобильный оператор «Киевстар» отреагировал на многочисленные жалобы относительно проблем, с которыми продолжают сталкиваться абоненты, пишет Politeka.net.

Так, абоненты «Киевстар» сообщают, в частности, об отсутствии домашнего интернета, а также о невозможности отправить или получить SMS.

«Когда будет смс?»,

«Хмельницкий, домашний интернет до сих пор отсутствует»,

«Киев, Днепровский район, еще нет домашнего интернета»,

«В Ровно тоже не работает Домашний интернет, на носу снова рабочие будни. Пора менять провайдера?»,

«Жду только восстановления SMS, а так все работает хорошо»,

«Львов. Все еще ожидаем домашний и смс», - пишут абоненты «Киевстар» на странице оператора в Facebook.

Также некоторые продолжают сталкиваться с проблемами с мобильным интернетом:

«Киевщина, Вышгород, у меня мобильный интернет не работает. Несколько раз в сутки перезагружаю, переключаю вручную на Киевстар4G, включаю/выключаю режим полета – пусто. Вчера вечером немного поработал, сегодня утром – дудки!».

В «Киевстар» в свою очередь ответили, что возобновление услуг продолжается.

«Сейчас продолжаются работы по восстановлению передачи данных и SMS. Доступ к каналам управления услугами (приложение Мой Киевстар и т.п.) будет восстановлен позже», - подчеркнули в «Киевстар».

В компании затруднились назвать сроки восстановления доступа к услуге SMS:

«К сожалению, данная информация отсутствует, но мы делаем все возможное для скорейшего возобновления работы услуг и сервисов».

Относительно проблем с домашним интернетом, в «Киевстаре» отметили, что для большинства абонентов эта услуга работает, но в Киеве все еще есть проблемы.

«Сейчас услуга не работает около 2% абонентов. Наибольшее количество этих адресов приходится именно на Киев. Пытаемся выяснить самые быстрые способы устранения…», - подчеркнули в «Киевстар».

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