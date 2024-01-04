«Київстар» повідомив абоненам про важливу послугу, яка тепер працює по-іншому, пише Politeka.net.

Так, один з абонентів «Київстар» повідомив, що зітнувся з проблемою перевірки рахунку.

«Підкажіть как провірити рахунок? Я набераю зірочка 111 решітка і у меня помилка», - повідомив клієнт «Київстар».

У «Київстар» повідомили, що є кілька способів перевірити свій рахунок: зателефонувавши на номер 466, 477 (в Україні), та в додатку Мій Київстар.

Комбінація *111# зараз не працює.

«На жаль, комбінації поки не працюють. Повідомимо, коли статус зміниться», - зазначили в «Київстар».

Ще один абонент поцікавився у «Київстар» щодо послуги Додатковий номер.

«Дана послуга ще на відновленні», - пояснили в Київстар.

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" - зник мобільний зв'язок та інтернет.

Збій став наслідком хакерської атаки – компанія втратила контроль над мережею на півтори години. Зокрема, була сильно зруйновано віртуальний прошарок мережі.

Було знищено багато серверів, затерто багато даних. База даних клієнтів була повністю стерта.

Мова йде не про профілі клієнтів, а про внутрішні, які допомагають системі.

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