«Киевстар» сообщил абоненам о важной услуге, которая теперь работает по-другому, пишет Politeka.net.

Так, один из абонентов "Киевстар" сообщил, что столкнулся с проблемой проверки счета.

«Подскажите, как проверить счет? Я набираю звездочка 111 решётка, и у меня ошибка», - сообщил клиент «Киевстар».

В «Киевстар» сообщили, что есть несколько способов проверить свой счет: позвонив по номеру 466, 477 (в Украине), и в приложении Мой Киевстар.

Комбинация *111# сейчас не работает.

«К сожалению, комбинации пока не работают. Сообщим, когда статус изменится», – отметили в «Киевстаре».

Еще один абонент поинтересовался у «Киевстар» по поводу услуги Дополнительный номер.

"Данная услуга еще на восстановлении", - объяснили в Киевстар.

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" - исчезла мобильная связь и интернет.

Сбой стал следствием хакерской атаки – компания потеряла контроль над сетью на полтора часа. В частности, была сильно разрушена виртуальная прослойка сети.

Было уничтожено много серверов, затерто множество данных. База данных клиентов была полностью стерта.

Речь идет не о профилях клиентов, а о внутренних, помогающих системе.

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