«Київстар» повідомив абонентам причини проблем, які виникають навіть після усунення масштабного збою, що стався після хакерської атаки.

«Київстар» попередив абонентів про ще одні наслідки атаки, пише Politeka.net.

Так, одна з абоненток «Київстар» поскаржилась, що досі залишається без домашнього інтернету.

«Я не розумію, чому всім усі відновили, а нам не можуть або не знають коли. Ми одні без домашнього інтернету, нам так сказали. Київстар круто взагалі, але, якщо не повернуть до 29 грудня чи після нового року міняємо провайдера!», - пригрозила абонентка на офіційній сторінці «Київстар» в Facebook.

У «Київстар» підтвердили, що наслідки хакерської атаки можуть бути і досі. Зокрема, з послугою домашній інтернет.

«Робота послуги відновлена, але є локальні проблеми в будинках, які потребують заміни обладнання, що постраждало від хакерської атаки», - повідомили в «Київстар».

Також у «Київстар» розповіли про бонус.

«Щоб ви залишались на звʼязку, за вашим контактним номером (за умови, що це номер Київстар) підключено безлімітний інтернет до кінця 2023 року», - звернулися в компанії до абонентки, яка повідомила про проблеми.

Також абоненти скаржаться, що "Київстар" не працює.

"Спробуйте, будь ласка, в ручному режимі зареєструватись в мережі Київстар", - порекомендували в компанії.

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Також нагадаємо, що у "Київстар" стався новий збій.

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