«Киевстар» сообщил абонентам причины проблем, возникающих даже после устранения масштабного сбоя после хакерской атаки.

«Киевстар» предупредил абонентов об еще одних последствиях атаки, пишет Politeka.net.

Так, одна из абоненток Киевстар пожаловалась, что до сих пор остается без домашнего интернета.

«Я не понимаю, почему всем все восстановили, а нам не могут или не знают когда. Мы одни без домашнего Интернета, нам так сказали. Киевстар круто вообще, но если не вернут до 29 декабря или после нового года меняем провайдера!», - пригрозила абонентка на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар» подтвердили, что последствия хакерской атаки могут быть до сих пор. В частности, с услугой домашний интернет.

«Работа услуги возобновлена, но есть локальные проблемы в домах, которые требуют замены оборудования, пострадавшего от хакерской атаки», - сообщили в «Киевстар».

Также в «Киевстаре» рассказали о бонусе.

«Чтобы вы оставались на связи, по вашему контактному номеру (при условии, что это номер Киевстар) подключен безлимитный интернет до конца 2023 года», - обратились в компании к абонентке, которая сообщила о проблемах.

Также абоненты жалуются, что "Киевстар" не работает.

"Попробуйте, пожалуйста, в ручном режиме зарегистрироваться в сети Киевстар", - порекомендовали в компании.

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Также напомним, что у "Киевстар" произошел новый сбой.

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