Абонент «Київстар» озвучив підозри, що його мобільний телефон прослуховується, пише Politeka.net.

Свої звинувачення абонент озвучив на офіційній сторінці «Київстар» в Facebook. Чоловік також поскаржився на погану якість зв’язку.

«Для чого мені інтернет, якщо я ним не користуюся. Через поганий зв’язок поговорити нормально не можна, бо погане покриття, а платим за те, чим не користуємось… Гроші берете за 4 тижні та ще й дозволяєтепрослуховувати розмови», - поскаржився абонент.

У «Київстар» не залишили без уваги такі звинувачення.

«Можливість прослуховування розмов є виключеною», - запевнили в «Київстар».

Зазначимо, що є певні ознаки, які допоможуть зрозуміти, що телефон може прослуховуватись.

Одна з них – смартфон став працювати повільніше. Ще одна ознака - пристрій часто сам перезавантажується та раптово вимикається.

Якщо телефон стає теплим, навіть якщо ним не користувалися, або швидко розряджається батарея, особливо якщо смартфону не більше як рік, це також може бути ознакою того, що телефон прослуховують.

Ще один привід насторожитися – сторонні звуки під час розмов.

За чинним законом України, прослуховування телефонних розмов громадян – незаконно та підлягає покаранню.

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