У «Київстар» зробили нове роз’яснення щодо компенсації, яка призначена для абонентів мобільного оператора, який зазнав масштабної хакерскої атаки.

«Київстар» раніше вже повідомляв, якою якою буде обіцяна абонентам компенсація за проблеми, пов’язані з масштабним збоєм у мережі.

Так, «Київстар» скасував наступну планову плату за тариф для своїх користувачів, а також виділив 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.

Також в «Київстар» пояснили, що планова тарифна плата не буде стягуватись в абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01. У бізнес-клієнтів «канікули» на послуги мобільного та фіксованого зв’язку будуть діяти з 1.01 по 31.01, а в користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.

Компенсації від "Київстар".

У «Київстар» також зробили важливе роз’яснення щодо компенсації.

Так, один з клієнтів запитав, що потрібно, щоб автоматично знялася абонплата як компенсація.

«Чи потрібно мати щось на рахунку?» - спитав абонент.

У «Київстар» запевнили, что компенсація відбувається автоматично.

Зазначимо, що у день планової оплати гроші з рахунку абонента «Київстар» просто не знімуться і нарахуються всі обсяги за тарифом.

Нагадаємо, 12 грудня у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався масштабний збій. По всій країні був мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював також сайт оператора та мобільний додаток

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