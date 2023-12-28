«Київстар» раніше вже повідомляв, якою якою буде обіцяна абонентам компенсація за проблеми, пов’язані з масштабним збоєм у мережі.
Так, «Київстар» скасував наступну планову плату за тариф для своїх користувачів, а також виділив 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.
Також в «Київстар» пояснили, що планова тарифна плата не буде стягуватись в абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01. У бізнес-клієнтів «канікули» на послуги мобільного та фіксованого зв’язку будуть діяти з 1.01 по 31.01, а в користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.
Компенсації від "Київстар".
У «Київстар» також зробили важливе роз’яснення щодо компенсації.
Так, один з клієнтів запитав, що потрібно, щоб автоматично знялася абонплата як компенсація.
«Чи потрібно мати щось на рахунку?» - спитав абонент.
У «Київстар» запевнили, что компенсація відбувається автоматично.
Зазначимо, що у день планової оплати гроші з рахунку абонента «Київстар» просто не знімуться і нарахуються всі обсяги за тарифом.
Нагадаємо, 12 грудня у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався масштабний збій. По всій країні був мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював також сайт оператора та мобільний додаток
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