В «Киевстар» сделали новое разъяснение о компенсации, которая предназначена для абонентов мобильного оператора, подвергшегося масштабной хакерской атаке.

«Киевстар» ранее уже сообщал, какой будет обещаная абонентам компенсация за проблемы, связанными с масштабным сбоем в сети.

Так, «Киевстар» отменил следующую плановую плату за тариф для своих пользователей, а также выделил 100 000 000 гривен на нужды ВСУ.

Также в «Киевстар» объяснили, что плановая тарифная плата не будет взиматься у абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 по 21.01. У бизнес-клиентов «каникулы» на услуги мобильной и фиксированной связи будут действовать с 1.01 по 31.01, а у пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01.

Компенсации от "Киевстар".

В «Киевстаре» также сделали важное разъяснение о компенсации.

Так, один из клиентов спросил, что нужно, чтобы автоматически снялась абонплата в качестве компенсации.

«Нужно ли иметь что-то на счету?» – спросил абонент.

В «Киевстаре» заверили, что компенсация происходит автоматически.

Отметим, что в день плановой оплаты деньги со счета абонента Киевстар просто не снимутся и начислятся все объемы по тарифу.

Напомним, 12 декабря в работе оператора мобильной связи "Киевстар" произошел масштабный сбой. По всей стране была мобильная связь и интернет от "Киевстара" у 24 млн клиентов. Не работал также сайт оператора и мобильное приложение

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