Абонент «Киевстар» озвучил подозрения, что его мобильный телефон прослушивается, пишет Politeka.net.

Свои обвинения абонент озвучил на официальной странице «Киевстар»в Facebook. Мужчина также пожаловался на плохое качество связи.

«Для чего мне интернет, если я им не пользуюсь. Из-за плохой связи поговорить нормально нельзя, потому что плохое покрытие, а платим за то, чем не пользуемся… Деньги берете за 4 недели, да еще позволяете прослушивать разговоры», - пожаловался абонент.

В «Киевстар» не оставили без внимания такие обвинения.

«Возможность прослушивания разговоров исключена», - заверили в «Киевстар».

Отметим, что есть некоторые признаки, которые помогут понять, что телефон может прослушиваться.

Один из них – смартфон стал работать медленнее. Еще один признак – устройство часто само перезагружается и внезапно выключается.

Если телефон становится теплым, даже если им не пользовались, или быстро разряжается батарея, особенно если смартфону не больше года, это также может быть признаком прослушивания телефона.

Еще один повод насторожиться – посторонние звуки во время разговоров.

По действующему закону Украины, прослушивание телефонных разговоров граждан – незаконно и подлежит наказанию.

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