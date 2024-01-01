Мобільний оператор «Київстар» відреагував на критику щодо незрозумілого, на думку одного з клієнтів, зникнення коштів на рахунку, пише Politeka.net.

Своїм подивом абонент поділився на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

«Kyivstar коли ви вже перестанете знімати кошти за просто так, за ті послуги, які НЕ підключені! Вас не навчило нічого, надалі свою жадібність показуєте. Ганьба!», - підкреслив розлючений абонент.

За словами абонента, «Київстар» знімає кошти без пояснень і незрозуміло, за що.

«А ось просто, є гроші на рахунку - знімаємо! І яка послуга, за що, коли, це для вас взагалі не цікаво, бо треба зняти, бо рахунок в плюс, а це вас аж вивертає. Жадібність і ще раз жадібність! І таке на регулярній основі, сума маленька, але ж справа в іншомуіз оператором не зв’язатися, пояснення буде розмиті.. Мало вас життя навчило, ой мало», - гнівається абонент «Київстар».

Також клієнт опублікував скрін, на якому зазначено списання 8 гривень.

У «Київстар» на скаргу відреагували, давши пояснення щодо зняття коштів.

«Зняття коштів з рахунку того чи іншого номера Київстар здійснюється на підставі даних про використання послуг моб. зв'язку, та умов тарифного плану/послуг за номером… Оплата знімається за послуги які підключено по номеру…», - запевнили в «Київстар».

Нагадаємо, 12 грудня у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався масштабний збій. По всій країні мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" зник.

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Раніше "Київстар" зробив важливе оголошення щодо тарифів.

Також повідомлялось про новий збій у "Київстар" - оператор терміново звернувся до абонентів.

Крім того Politeka.net писала про нові неприємності у абонентів "Київстар".