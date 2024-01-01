«Киевстар» сделал абонентам объяснения по поводу средств, которые снимаются со счета.

Мобильный оператор «Киевстар» отреагировал на критику относительно непонятного, по мнению одного из клиентов, исчезновения средств на счете, пишет Politeka.net.

Своим удивлением абонент поделился на официальной странице «Киевстар»в Facebook.

«Kyivstar когда вы уже перестанете снимать средства за просто так, за те услуги, которые НЕ подключены! Вас не научило ничего, дальше свою жадность показываете. Позор!», - подчеркнул разъяренный абонент.

По словам абонента, "Киевстар" снимает средства без объяснений и непонятно, за что.

«А вот просто, есть деньги на счету – снимаем! И какая услуга, за что, когда, это для вас вообще не интересно, потому что нужно снять, потому что счет в плюс, а это вас выворачивает. Жадность и еще раз алчность! И такое на регулярной основе, сумма маленькая, но дело в другом с оператором не связаться, объяснения будут размыты. Мало вас жизнь научила, ой мало», - гневается абонент «Киевстар».

Также клиент опубликовал скрин, на котором указано списание 8 гривен.

В «Киевстар» на жалобу отреагировали, дав пояснения по снятию средств.

«Снятие средств со счета того или иного номера Киевстара осуществляется на основании данных об использовании услуг моб. связи, и условий тарифного плана/услуг по номеру… Оплата снимается за услуги, подключенные по номеру…», - заверили в «Киевстар».

Напомним, 12 декабря в работе оператора мобильной связи "Киевстар" произошел масштабный сбой. По всей стране мобильная связь и интернет от "Киевстара" исчез.

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