«Киевстар» сообщил о новой компенсации, которая предназначена для абонентов мобильного оператора, подвергшегося масштабной хакерской атаке.

«Киевстар» объявил своим абонентам хорошие новости – они получат еще одну компенсацию, пишет Politeka.net.

«В течение декабря, пока наши специалисты боролись с последствиями хакерской атаки, мы предоставляли полный доступ к контенту Киевстар ТВ.

А сейчас, чтобы выразить свою благодарность за ваше понимание и поддержку, мы отменяем плату за основной пакет Киевстар ТВ с 1 по 31 января», - сообщили в Киевстар.

"Киевстар" подчеркнул, что все происходит автоматически. В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся, и абоненту начислятся все объемы по тарифу.

«Не будет сниматься плата за пакет, которая планировалась сняться с 01.01.2024», - уточнили в «Киевстар».

В свою очередь, абоненты «Киевстар» сообщают, что до сих пор не могут проверить счет с помощью комбинации.

«Когда будет работать *111#?», – спрашивают абоненты.

В «Киевстаре» отметили, что, к сожалению, USSD запросы пока не работают

«Вы можете проверять счет в приложении "Мой Киевстар", - пояснили в «Киевстаре».

Напомним, 12 декабря произошла самая мощная кибератака.

На данный момент «Киевстар» восстановил мобильную связь и интернет, SMS, связь в роуминге, на 98% восстановлена ​​услуга Домашний Интернет. Также работает наш сайт и приложение Мой Киевстар.

Также в «Киевстар» заверили, что уже применены дополнительные меры по киберзащите, в частности, усилено управление доступом, внедрены дополнительные системы контроля серверов и рабочих станций, планируются следующие шаги по усилению кибербезопасности.

Фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не выявлено, уверяют в «Киевстаре».

Последние новости Украины:

Прослушка телефонов – "Киевстар" сделал объяснение.

Ранее "Киевстар" сообщил клиентам печальную новость.

Также "Киевстар" сделал важное объявление о тарифах.