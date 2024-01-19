Телекоммуникационный оператор «Киевстар» сообщил, будет ли пересмотр тарифов после масштабного сбоя, произошедшего из-за мощной хакерской атаки.

«Киевстар» из-за масштабной хакерской атаки и сбоя понес большие финансовые потери, пишет Politeka.net. Так что абонентов волнует, что теперь будет с тарифами.

«Kyivstar, из-за таких высоких убытков (3.6 млрд грн), будет ли повышение стоимости тарифов, изменение наполнения тарифов, а также запуск новых тарифных линеек?», - поинтересовался один из клиентов на официальной странице оператора в Facebook.

В «Киевстар» не исключили, что в будущем произойдет повышение стоимости тарифов.

«Конечно, в будущем возможен пересмотр тарифных планов. Но это не обязательно будет связано именно с этим», - сообщил представитель «Киевстар».

Отметим, декабрьская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" нанесла ему ущерб на 3,6 млрд грн. Такие убытки обусловлены мерами, которые компания приняла, чтобы компенсировать клиентам неудобства, вызванные масштабным сбоем.

Также Киевстар на официальном сайте уведомил о повышении цен на роуминг для абонентов в одной из стран Европы.

Изменение тарификации произошло в услугах для Андоры в следующих пакетах Киевстар - Идеальный, Простой и Комфортный роуминг и IoT Роуминг.



Обновленная стоимость услуг теперь наисходные звонки на номера Украины и страны пребывания – 50 грн/мин. Аналогичная стоимость и на все входящие вызовы. Также стоимость сообщений теперь – 8 грн/SMS. А за Интернет придется платить 6 грн. за 50 КБ.

Напомним, "Киевстар" ранее объявил, что для компенсации неудобств от атаки временно отменяют плановую плату за тариф для всех своих клиентов.

Также Киевстар сообщал, что отменяется плата за основной пакет Киевстар ТВ с 1 по 31 января.

Киевстар уточнял, что все происходит автоматически. В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся и клиенту начислятся все объемы по тарифу.

«Не будет сниматься плата за пакет, которая должна планово сняться с 01.01.2024», - сообщали в «Киевстар».

"Киевстар" сообщил, какая услуга не работает и нужно ли за нее платить.

Компенсация от "Киевстар" - до каких дат действует и будет ли изменение тарифов.