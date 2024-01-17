Згодом «Київстар» надав абонентам компенсацію, пише Politeka.net.
Отримати компенсацію від Київстар мали право усі абоненти.
Так, «Київстар» скасував наступну планову плату за тариф для своїх користувачів, а також виділив 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.
Як повідомлялось, планова тарифна плата не буде стягуватись в абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01. У бізнес-клієнтів «канікули» на послуги мобільного та фіксованого зв’язку будуть діяти з 1.01 по 31.01, а в користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.
«До 4.02.2024 будуть повернені кошти за користування додатковими послугами в січні. Винятки — CPA (контент-послуги), ексклюзивні номери, а також послуги роумінгу понад плату за тариф», - повідомляли в «Київстар».
На даний момент час дії компенсації впливає, тож абоненти «Київстар» почали цікавитись, що буде з тарифами вже у найближчому майбутньому:
«Чи будуть зміни в тарифах після завершення компенсації, яка діє до 18.01.24., 21.01.24., 31.01.24.?»,
«Коли зміни в умовах тарифних планів? Які зміни у Love UA 2022 та Love UA на максимум? Доки дійсна компенсація? Коли запуск нових тарифів?».
У «Київстар», реагуючи на питання щодо тарифів, зазначили:
«Інформація не надходила».
Також у «Київстар» закликали своїх абонентів слідкувати за новинами мобільного оператора.
Останні новини України:
"Київстар" повідомив абонентам про послугу, яка більше не працює.
Крім того, "Київстар" попередив абонентів про нові зміни - вже у січні.
Нагадаємо також, що плата скасована - "Київстар" розповів абонентам про важливе.