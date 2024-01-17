Масштабна атака на телекомунікаційну компанію «Київстар» стала причиною великого збою, який відчули на собі всі абоненти оператора.

Згодом «Київстар» надав абонентам компенсацію, пише Politeka.net.

Отримати компенсацію від Київстар мали право усі абоненти.

Так, «Київстар» скасував наступну планову плату за тариф для своїх користувачів, а також виділив 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.

Як повідомлялось, планова тарифна плата не буде стягуватись в абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01. У бізнес-клієнтів «канікули» на послуги мобільного та фіксованого зв’язку будуть діяти з 1.01 по 31.01, а в користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.

«До 4.02.2024 будуть повернені кошти за користування додатковими послугами в січні. Винятки — CPA (контент-послуги), ексклюзивні номери, а також послуги роумінгу понад плату за тариф», - повідомляли в «Київстар».

На даний момент час дії компенсації впливає, тож абоненти «Київстар» почали цікавитись, що буде з тарифами вже у найближчому майбутньому:

«Чи будуть зміни в тарифах після завершення компенсації, яка діє до 18.01.24., 21.01.24., 31.01.24.?»,

«Коли зміни в умовах тарифних планів? Які зміни у Love UA 2022 та Love UA на максимум? Доки дійсна компенсація? Коли запуск нових тарифів?».

У «Київстар», реагуючи на питання щодо тарифів, зазначили:

«Інформація не надходила».

Також у «Київстар» закликали своїх абонентів слідкувати за новинами мобільного оператора.

Останні новини України:

"Київстар" повідомив абонентам про послугу, яка більше не працює.

Крім того, "Київстар" попередив абонентів про нові зміни - вже у січні.

Нагадаємо також, що плата скасована - "Київстар" розповів абонентам про важливе.