Впоследствии «Киевстар» предоставил абонентам компенсацию, пишет Politeka.net.
Получить компенсацию от Киевстар имели право все абоненты.
Так, «Киевстар» отменил следующую плановую плату за тариф для своих пользователей, а также выделил 100 000 000 гривен на ВСУ.
Как сообщалось, плановая тарифная плата не будет взиматься у абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 по 21.01. У бизнес-клиентов «каникулы» на услуги мобильной и фиксированной связи будут действовать с 1.01 по 31.01, а у пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01.
«До 4.02.2024 будут возвращены средства за использование дополнительных услуг в январе. Исключения – CPA (контент-услуги), эксклюзивные номера, а также услуги роуминга сверх платы за тариф», - сообщали в «Киевстар».
Сейчас время действия компенсации заканчивается, поэтому абоненты «Киевстар» начали интересоваться, что будет с тарифами уже в ближайшем будущем:
«Будут ли изменения в тарифах после завершения компенсации, действующей до 18.01.24., 21.01.24., 31.01.24.?»,
«Когда изменения в условиях тарифных планов? Какие изменения у Love UA 2022 и Love UA на максимум? Пока действительна компенсация? Когда запуск новых тарифов?».
В «Киевстар», реагируя на вопрос о тарифах, отметили:
"Информация не поступала".
Также в «Киевстаре» призвали своих абонентов следить за новостями мобильного оператора.
Последние новости Украины:
"Киевстар" сообщил абонентам об услуге, которая больше не работает.
Кроме того, "Киевстар" предупредил абонентов о новых изменениях – уже в январе.
Напомним также, что плата отменена - "Киевстар" рассказал абонентам о важном.