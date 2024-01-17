Масштабная атака на телекоммуникационную компанию «Киевстар» стала причиной большого сбоя, который почувствовали на себе все абоненты оператора.

Впоследствии «Киевстар» предоставил абонентам компенсацию, пишет Politeka.net.

Получить компенсацию от Киевстар имели право все абоненты.

Так, «Киевстар» отменил следующую плановую плату за тариф для своих пользователей, а также выделил 100 000 000 гривен на ВСУ.

Как сообщалось, плановая тарифная плата не будет взиматься у абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 по 21.01. У бизнес-клиентов «каникулы» на услуги мобильной и фиксированной связи будут действовать с 1.01 по 31.01, а у пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01.

«До 4.02.2024 будут возвращены средства за использование дополнительных услуг в январе. Исключения – CPA (контент-услуги), эксклюзивные номера, а также услуги роуминга сверх платы за тариф», - сообщали в «Киевстар».

Сейчас время действия компенсации заканчивается, поэтому абоненты «Киевстар» начали интересоваться, что будет с тарифами уже в ближайшем будущем:

«Будут ли изменения в тарифах после завершения компенсации, действующей до 18.01.24., 21.01.24., 31.01.24.?»,

«Когда изменения в условиях тарифных планов? Какие изменения у Love UA 2022 и Love UA на максимум? Пока действительна компенсация? Когда запуск новых тарифов?».

В «Киевстар», реагируя на вопрос о тарифах, отметили:

"Информация не поступала".

Также в «Киевстаре» призвали своих абонентов следить за новостями мобильного оператора.

Последние новости Украины:

"Киевстар" сообщил абонентам об услуге, которая больше не работает.

Кроме того, "Киевстар" предупредил абонентов о новых изменениях – уже в январе.

Напомним также, что плата отменена - "Киевстар" рассказал абонентам о важном.