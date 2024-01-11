Представники компанії «Київстар» розповіли, чому послуги «Смарт-Гроші» більше не існує і з якої причини її не збираються повертати, пише Politeka.net.
Так, абоненти поцікавились, чи можливо «з номера перенести кошти на карту банку» і «чому неможливо перекидання грошей з «Київстар» на другі оператори».
«На жаль, послуга Смарт Гроші припинила свою роботу ще від 01.12.22р, тому перекази на карту чи на мобільний номер іншого оператора неможливий», - відповилі у «Київстар».
Послуга Смарт Гроші від "Київстар" припинила свою роботу.
Також дано пояснення, чому цю послугу не збираються повертати.
«Компанія припинила роботу послуги Смарт-Гроші в зв’язку зі зміною стратегії розвитку», - пояснили в «Київстар».
У «Київстар» підкреслили, що компанія має, наразі, направити всі свої ресурси на відновлення зруйнованої, внаслідок повномасштабної війни, інфраструктури.
«А також на продовження діджиталізації країни через розвиток 4G», - додали в «Київстар».
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