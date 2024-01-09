"Укрпошта" попереджає про нові підлі схеми шахраїв, жертвою яких може стати кожен українець.

«Укрпошта» повідомила, що шахраї активізувалися, пише Politeka.net.

«Обережно, діють шахраї! На жаль, активізувалися шахрайські розсилки нашим клієнтам», - попередили в «Укрпошта», опублікувавши також приклад SMS-повідомлень.

Так, шахраї від імені «Укрпошта» розсилають повідомлення щодо проблем з посилками.

«Укрпошта: ваша посилка затримана, бо на ній немає номера…»,

«Адреса доставки вашої посилки неправильна і доставка посилки призупинено», - йдетсья у повідомленнях шахраїв.

«Укрпошта» попереджає, що для того, щоб не потрапити у пастку негідників неможна переходити за сумнівними посиланнями.

«Отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті Укрпошти або у застосунку. Перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт», - підкреслюють в «Укрпошта».

Крім того, в «Укрпошта» наполягають: не повідомляйте стороннім людям коди-підтвердження, не відкривайте повідомлення, які вважаєте підозрілими.

«Якщо ви все ж ввели свої дані та/або дані своїх платіжних карт на фішингових сайтах, радимо негайно звернутися до технічної підтримки вашого банку», - наголошують в «Укрпошта».

Також в «Укрпошта» запевнили, що служба інформаційної безпеки Укрпошти вже займається розв'язанням цього питання.

Додамо, що у соцмережах також з'явились шахраї, що намагаються нажитися на родичах українців, котрі залишаються в російському полоні.

Про це попередив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Шахраї активізувались після крайнього обміну, за гроші вони пропонують інформацію начебто про тих військових, яких "бачили" у ворожому полоні.

«У соціальних мережах з’явилися аккаунти, які представляють себе звільненими з полону захисниками і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, яких «бачили» у ворожому полоні. Після цього починають просити гроші», - попереджав Лубінець про огидні дії шахраїв, додаючи, що для того, аби бути більш схожими на повернутих воїнів, у профілях можуть бути фото та відео з «обміну 230» чи фото- та відеоматеріали з інших подібних подій.

«Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї!», - попереджають українців.

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