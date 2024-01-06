Починаючи з 4 січня, українці можуть отримати до 5 нових LED-ламп не лише у селах, а й у містах.

Починаючи з сьогоднішнього дня, програма видачі LED-ламп пенсіонерам відновилася в 23 тисячах населених пунктів України, охоплюючи не лише села, а й міста. Про це повідомила прес-служба Укрпошта.

Починаючи з 4 січня, українці можуть отримати до 5 нових LED-ламп в відділеннях "Укрпошти", за винятком окупованих територій. Цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну, замість цього їх можна принести до відділень "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Обмін ламп відбувається безкоштовно, але лише у випадку наявності світлодіодів в конкретному відділенні. Необхідні документи для участі в програмі:

паспорт;

РНОКПП;

пенсійне посвідчення;

активний номер телефону.

Варто відзначити, що ці заходи проводяться з метою заощадження електроенергії на тлі систематичних атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Важливо відзначити, що певні громадяни України можуть скористатися можливістю отримання фінансової підтримки з місцевих бюджетів і від сільських рад. Ця фінансова допомога може бути надана у формі одноразової, річної або місячної допомоги.

Згідно з чинним законодавством, передбачено фінансову підтримку для осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Отже, органи місцевого самоврядування у селах, районах або містах можуть надавати фінансову допомогу мешканцям у разі потреби.

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