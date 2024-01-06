Начиная с 4 января, украинцы могут получить до 5 новых LED-ламп не только в селах, но и городах.

Начиная с сегодняшнего дня программа выдачи LED-ламп пенсионерам возобновилась в 23 тысячах населенных пунктов Украины, охватывая не только села, но и города. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочта.

Начиная с 4 января, украинцы могут получить до 5 новых LED-ламп в отделениях "Укрпочты", за исключением оккупированных территорий. В этот раз для участия в программе пенсионерам не обязательно иметь старые лампы для обмена, вместо этого их можно принести в отделения "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

Обмен ламп происходит бесплатно, но только при наличии светодиодов в конкретном отделении. Необходимые документы для участия в программе:

паспорт;

РНОКПП;

пенсионное удостоверение;

активный телефонный номер.

Следует отметить, что эти мероприятия проводятся в целях сбережения электроэнергии на фоне систематических атак рф на энергетическую инфраструктуру.

Важно отметить, что некоторые граждане Украины могут воспользоваться возможностью получения финансовой поддержки из местных бюджетов и от сельских советов. Эта финансовая помощь может быть предоставлена ​​в форме единовременного, годового или месячного пособия.

Согласно действующему законодательству, предусмотрена финансовая поддержка для лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Следовательно, органы местного самоуправления в селах, районах или городах могут оказывать финансовую помощь жителям в случае необходимости.

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