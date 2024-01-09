"Укрпочта" предупреждает о новых подлых схемах мошенников, жертвой которых может стать каждый украинец.

«Укрпочта» сообщила, что мошенники активизировались, пишет Politeka.net.

«Осторожно, действуют мошенники! К сожалению, активизировались мошеннические рассылки нашим клиентам», - предупредили в «Укрпочта», опубликовав также пример SMS-сообщений.

Так, мошенники от имени «Укрпочта» рассылают сообщения о проблемах с посылками.

«Укрпочта: ваша посылка задержана, потому что на ней нет номера…»,

«Адрес доставки вашей посылки неправильный и доставка посылки приостановлена», - говорится в сообщениях мошенников.

«Укрпочта» предупреждает, что для того, чтобы не попасть в ловушку негодяев, нельзя переходить по сомнительным ссылкам.

«Получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте Укрпочты или в приложении. Проверяйте правильность URL сайта перед вводом данных — даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт», - подчеркивают в «Укрпочте».

Кроме того, в «Укрпочте» настаивают: не сообщайте посторонним людям коды-подтверждения, не открывайте сообщения, которые считаете подозрительными.

«Если вы все же ввели свои данные и/или данные своих платежных карт на фишинговых сайтах, рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка», - отмечают в «Укрпочте».

Также в «Укрпочте» заверили, что служба информационной безопасности Укрпочты уже занимается решением этого вопроса.

Добавим, что в соцсетях также появились мошенники, пытающиеся нажиться на родственниках украинцев, которые остаются в российском плену.

Об этом предупредил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

Мошенники активизировались после крайнего обмена, за деньги они предлагают информацию якобы о тех военных, которых "видели" во вражеском плену.

«В социальных сетях появились аккаунты, которые представляют себя освобожденными из плена защитниками и обещают предоставить информацию якобы о тех военных, которых «видели» во вражеском плену. После этого начинают просить деньги», - предупреждал Лубинец об отвратительных действиях мошенников, добавляя, что для того, чтобы походить на возвращенных воинов, в профилях могут быть фото и видео с «обмена 230» или фото- и видеоматериалы из других подобных событий. .

«Не верьте этому! Ни в коем случае не присылайте деньги! За этими страницами и профилями соцсетей прячутся мошенники!», - предупреждают украинцев.

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